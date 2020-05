Environ 32 initiatives technologiques visant à aider le gouvernement à faire face la pandémie Covid-19 ont été, jusque-là, approuvées par le comité mixte public/privé/société civile mis en place au sein du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale et chargé de recevoir, structurer, évaluer et assurer les conditions favorables de mise en œuvre rapide de ce genre d’initiatives.

Ces initiatives qui ont été sélectionnées sur 267 propositions soumises au comité, dont 158 concernent le domaine de la santé, sont actuellement en cours de mise en exploitation, indique un communiqué du ministère des TIC, publié samedi.

Elles ont, par ailleurs, fait l’objet d’une séance de travail présidée par les ministres des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, Mohamed Fadhel Kraiem, et de la santé publique, Abdellatif Makki et consacrée au suivi des travaux du Comité chargé de la collecte de ces contributions technologiques.

Les participants à cette séance ont souligné l’impératif d’accélérer la mise en exploitation de ces initiatives conformément aux besoins des services centraux et régionaux du ministère de la Santé.

Ils ont, en outre, souligné l’aspect stratégique et pratique des initiatives approuvées qui ont été gratuitement développées par des entreprises privées, des startups et des experts tunisiens.