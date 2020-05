Le ministère des affaires culturelles a annoncé dans un communiqué de presse que les candidatures pour bénéficier de la première tranche des bourses du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au titre de l’année 2020 sont ouvertes et que le dernier délai pour l’envoi des dossiers est fixé au 8 juin 2020.

Cette bourse attribuée par le fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique est destinée au financement des œuvres culturelles, artistiques et littéraires ainsi qu’à la formation des artistes et la promotion des spectacles vivants sur des supports numériques dans les secteurs suivants : arts de la scène, art audiovisuel, arts plastiques et photographie, littérature, livre et édition, musique, danse et arts du spectacle vivant outre le patrimoine culturel et les métiers d’art.

A la lumière du contexte exceptionnel que vit le pays en raison du confinement et de la pandémie du covid 19 et son impact sur la réalisation des projets dans les conditions normales, le ministère appelle les candidats à réaliser leurs projets suivant des procédures numériques en veillant à exploiter les technologies modernes aux niveaux de l’élaboration, de la réalisation et de la distribution.

Tous les détails sur les conditions de participation et les documents à fournir sont disponibles sur le lien suivant : https://sites.google.com/view/fculturel/accueil