On ne le répétera jamais assez, les compétences tunisiennes sont d’une grande qualité et sont capables de relever des gros challenges.

La start-up franco-tunisienne anavid.co a confié à ses équipes en Tunisie le développement, en un temps record, des algorithmes d’intelligence artificielle pour détecter les masques et les distances sociales.

Les spécialistes l’ont déjà confirmé : c’est parti pour une cohabitation entre l’Homme et le virus pendant quelques mois, voire des années. De ce fait, les mesures anti-Covid-19, port de masques et distance sociale sont maintenant notre seul remède et il est plus que nécessaire de les appliquer, pardon de l'”administrer”.

L’idée de calculer un score de respect de mesures anti-covid-19 est venue donc à plusieurs collectivités locales, à des entreprises et à plusieurs responsables, lieux publics en Europe. Le même système peut être également utilisé pour émettre des alertes. C’est en effet un nouveau besoin qui demande à être satisfait par la vision artificielle et l’intelligence artificielle.

Fort de son partenariat avec Nvidia France, son écosystème dans la Recherche & développement (R&D) composé des grands laboratoires de recherche, anavid.co s’est positionnée sur la problématique et a mobilisé les moyens pour développer une solution clé en main, fiable et facile à installer sur les caméras de vidéosurveillance existantes.

Bien entendu, ce système respecte le règlement européen RGDP. Au même titre, la loi tunisienne en matière de protection de vie privée gérée par l’INPDP est également respectée.

Puisqu’il s’agit d’une technologie développée par une équipe tunisienne qui fait partie d’anavid Tunisie, société créée en 2019 et labellisée startup la même année, les fondateurs d’anavid cherchent à se déployer en Tunisie sur les sites qui demandent à être contrôlés.

Pour ceux qui souhaitent s’équiper de cette solution, organiser son déploiement et participer à l’effort national de lutte contre la pandémie, il suffit de le faire à travers le site web de la start-up: https://www.anavid.co/ ou la page https://www.facebook.com/ AnavidFR Ou linkedine https://www.linkedin.com/ company/anavidfr/

Maarouf