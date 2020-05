Le Ministère du Développement, de l’Investissement, et de la Coopération Internationale (MDICI) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, la mise en place d’une Unité d’Accompagnement pour le Secteur Privé (UASP Covid-19) chargée d’appuyer les investisseurs tunisiens et étrangers lors du processus de déconfinement.

A travers ses structures, l’Autorité Tunisienne des Investissements (TIA) et l’Agence de Promotion de l(Investissement Extérieur (FIPA) et en coordination avec les représentants du secteur privé, le ministère offrira un soutien à tous les acteurs de l’écosystème de l’investissement en mettant à leur disposition cette plateforme afin de recueillir leurs requêtes et demandes d’information et d’assistance. Cette plateforme permettra également de mesurer l’impact du COVID-19 sur les entreprises opérant en Tunisie.

L’unité d’accompagnement a pour mandat de coordonner la collecte des requêtes afin d’assurer leur résolution dans les plus brefs délais. En remplissant le formulaire, vous aurez aussi la possibilité de suivre en temps réel l’évolution de votre requête.

Les investisseurs souhaitant déposer leurs requêtes sont priés de remplir un formulaire disponible sur ce lien: https://assistance-investissement.gov.tn/registration