Le ministre de l’Economie et de la planification Samir Abdelhafidh a souligné, mardi, à l’occasion d’une visite effectuée au gouvernorat du Kef, l’importance des investissements réalisés par le secteur privé dans la région.

Il a dans ce cadre rappelé que les investisseurs privés se sont impliqués dans des nouveaux secteurs qui étaient auparavant un monopole public, comme le secteur des mines.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le ministre a mis l’accent, lors de sa visite à deux méga projets industriels dans la délégation du Sers (Sud du gouvernorat du Kef), sur l’importance des investissements privés dans le secteur minier réalisés par un investisseur privé, après avoir lancé un projet de transformation des minerais, tels que le zinc et le plomb avec une capacité d’emploi estimée à plus de 65 postes permanents et des investissements estimés à 22,5 millions de dinars, avec un programme d’extension d’une valeur de 12,5 millions de dinars pour la création de 20 emplois supplémentaires, ainsi que le lancement d’une autre unité de transformation du phosphate avec des investissements lourds.

Il a ajouté que ces investissements reflètent la capacité du secteur privé à s’introduire dans plusieurs nouveaux domaines d’investissement prometteurs, tels que le secteur minier.

La visite a été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de certains projets inscrits dans le programme intégré de développement urbain, dont la reconstruction de la rocade, pour un investissement de un million et 500 mille dinars.

Dans la ville de Jerissa, le ministre a pris connaissance de l’espace industriel réalisé dans le cadre du développement intégré, d’un coût de 1 million 151 mille dinars.

Il a également pris connaissance de l’avancement des travaux de construction de la zone industrielle dans la station El M’Hamid (délégation Tajerouine – gouvernorat du Kef), qui est en cours de réalisation sur une superficie de 43 hectares, avec des installations réalisées par des investisseurs privés dans le secteur du marbre, en plus de la construction d’une unité de fabrication de briques.

Le ministre a également inspecté le projet de modernisation du réseau d’eau potable dans la zone de Niima au Kef Ouest, qui a été réalisé dans le cadre des interventions du programme de développement régional intégré avec un investissement de 771 mille dinars, au profit de 80 familles.