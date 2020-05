Les dettes de la Compagnie générale des salines de Tunisie (COTUSAL) envers l’Etat s’élèvent à 2,8 millions de dinars (MDT), révèle le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, lequel affirme avoir fait appel à un expert-comptable pour évaluer ce montant.

Le ministère s’emploie actuellement, en collaboration avec le ministère des Finances, à régler ces dettes.

S’agissant de la Société Sel Kerkenah, le ministère de l’Energie a fait savoir que cette société, dont le contrat d’exploitation a pris fin le 18 mai 2019, n’a pas réglé l’impôt fixe et la redevance minière (10% des gains de l’exploitation) au titre de 2017 et 2018, et ce depuis l’institution de la concession d’exploitation.

Par ailleurs, le ministère indique qu’un inventaire établi entre 2018 et 2019 a révélé que plusieurs sociétés n’ont pas fourni une preuve de paiement de leurs redevances et impôts fixes sur les terres exploitées.

Le nombre total des concessions d’exploitation minière s’élève actuellement à 43, tandis que le nombre de permis de recherche dans le secteur a atteint 108, selon le ministère.