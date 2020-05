Le conseiller juridique de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Faouzi Chemengui, a indiqué que l’instance a recueilli 10 mille signalements d’infraction, et ce, depuis la mise en place d’une cellule de crise au début de la phase de confinement, fin mars dernier.

Ces signalements qui interviennent sur fond de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, concernent des infractions relatives à des cas de spéculation et de monopole, d’augmentation des prix, d’abus de pouvoir ainsi que le non-respect des dispositions du confinement total, a-t-il précisé, mercredi, dans une déclaration à l’agence TAP.

En tête des signalements viennent les pratiques spéculatives et l’augmentation des prix (5000), suivis de la violation des consignes sanitaires exceptionnelles de confinement (plus de 1000 cas) et de l’abus de pouvoir (500 cas). De même que pour les cas de signalements de pénurie des produits d’alimentation de base dans certaines régions rurales qui s’élèvent à 500.

L’ensemble de ces signalements ont concerné 1000 fonctionnaires, 5000 commerçants, 700 entreprises spécialisées dans le commerce de gros et 200 pharmacies.

Chemengui a tenu à préciser que soixante personnes ayant fait l’objet de signalements et de suspicions de corruption sont des élus du peuple: soit des députés de l’Assemblée des représentants du peuple, soit des élus municipaux. “Ils ont été signalés par des citoyens pour avoir commis des dépassements”, a-t-il ajouté.

Six gouvernorats détiennent le plus grand nombre de signalements. Il s’agit des gouvernorats de Tunis, Sfax, Nabeul, Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine.

Chemengui a, par ailleurs, indiqué que l’INLUCC a transféré 100 dossiers à la justice. Le travail de l’instance, a-t-il expliqué, consiste d’abord à informer la partie administrative concernée de l’existence de cas d’infraction pour qu’elle puisse mener son enquête et intervenir le cas échéant, et ensuite à collecter les données nécessaires sur les cas suspects et les transférer à la justice.

Il a fait savoir que les signalements ont enregistré une baisse de 30 pc depuis le début de la phase de déconfinement ciblé, à savoir lundi dernier.