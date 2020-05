Face la crise sanitaire actuelle, les sociétés italiennes attendent des institutions tunisiennes l’application du principe de légalité, des procédures administratives transparentes et davantage de facilité d’accès au crédit, a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara.

Selon un communiqué publié, par l’Ambassade d’Italie, à l’issue d’une vidéoconférence avec le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef tenue, récemment, le diplomate a souligné que les 800 sociétés italiennes établies en Tunisie sont engagées dans la relance ” rapide ” et ” efficace ” de l’économie, et ce, dans le plein respect des mesures sanitaires.

Lors cette vidéoconférence consacrée à la situation des activités productives durant le premier jour du déconfinement partiel, le ministre de l’Industrie et de PME a fait part de sa pleine disponibilité à préserver les intérêts des opérateurs économiques italiens.

Il a, d’autre part, réaffirmé son engagement afin de garantir la transparence des procédures durant cette nouvelle phase.