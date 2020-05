La région de Sidi Bouzid a exporté, durant la période de 24 avril au 4 mai 2020, plus de 220 tonnes de fruits primeurs (essentiellement des pêches et abricots), vers la Libye (100 tonnes), l’Italie (84 tonnes) et la Russie (63 tonnes).

La région est, actuellement, en pleine saison de production de primeurs, souligne à l’agence TAP, Moufida Kadri, cheffe de service au commissariat régional au développement agricole (CRDA), rappelant que la récolte a démarré le 15 avril 2020, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en avance de 15 jours par rapport aux autres régions.

Dans le cadre des préparatifs de la saison d’exportation des fruits d’été et des fruits primeurs vers le marché libyen, le groupement interprofessionnel des fruits (GIF) a lancé depuis le 26 avril 2020 en collaboration avec la société de transport maritime, une ligne maritime directe entre les ports de Sfax et de Tripoli (Libye).

Des décisions ont été prises, également, pour trouver des alternatives à travers la commercialisation de l’excédent de production dans les marchés intérieurs, en particulier dans les grandes surfaces, ajoute la même source.

Pour rappel, la production de la région de Sidi Bouzid en fruits primeurs durant la saison agricole 2019/2020 a atteint 23 700 tonnes de raisins de table, 222 tonnes de pêches d’arrière saison, 1 503 tonnes de pêches de saison, 214 900 tonnes de pêches primeurs, 1 060 tonnes de cerises, 7 800 tonnes d’amandes, 1 418 tonnes d’abricots de saison et 987 tonnes d’abricots primeurs.