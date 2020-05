L’état d’avancement des projets des logements sociaux dans les différentes régions du pays, a été au centre de la 25 réunion tenue mardi, par le comité de pilotage national du programme spécifique des logements sociaux, après trois années d’absence, selon le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

Présidé par le ministre Moncef Silliti, le comité de pilotage a approuvé des montants de subventions et de dettes accordés aux bénéficiaires de 32 logements sociaux à Teboursouk (gouvernorat de Béja), pour permettre le parachèvement des procédures avec le gouvernorat et la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) et la livraison de ces logements aux bénéficiaires dans les délais impartis.

Le comité a également, examiné les listes des bénéficiaires approuvées par les commissions régionales des logements sociaux dans le gouvernorat de Kairouan avec au programme 331 logements à la cité El Manar, 72 unités à Sbikha et 48 unités à Oueslatia, outre 87 logements à Ghardima (gouvernorat de Jendouba).

La réunion a débattu des montants de subventions accordées aux bénéficiaires des logements sociaux, et semi-collectives ainsi que des procédures juridiques relatives au tri des demandes de candidatures pour l’obtention des logements sociaux.

Le ministre a souligné la nécessité d’accélérer les procédures d’octroi des différents logements et des lotissements préparés estimés à 2000 unités, appelant les différents intervenants à fixer et à diffuser les listes de bénéficiaires après l’achèvement de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays.