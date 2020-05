Une nouvelle solution de paiement mobile ” portefeuille digital”, vient d’être lancée en Tunisie. Elle permet à chaque tunisien de créer son portefeuille virtuel sur son mobile, recevoir de l’argent, et payer avec en toute simplicité, a expliqué, mardi, le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaich, dans une publication sur sa page Linkedin.

” En quelques semaines, tous les aspects techniques, financiers, juridiques, processus, formation, et communication ont été définis et mis en place ” a encore ajouté le ministre.

Toujours selon lui, le portefeuille digital sera utilisé, à partir de demain, 6 mai 2020, pour distribuer les aides sociales via environ 4000 points : les agences postales, les agences bancaires et une partie des DABs (distributeurs automatiques de billets).

” Dans une deuxième temps, nous pourrons l’utiliser pour rationaliser les subventions et les envoyer directement à ceux qui ont en besoin “, développe Mohamed Nizar Yaich.

Le ministère des Finances a déjà annoncé, sur sa page Facebook qu’un accord pour le lancement de portefeuille digital a été signé, lundi, entre les ministères des finances et des affaires sociales, la banque centrale de Tunisie(BCT) , la poste tunisienne , la société monétique Tunisie, l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, et le centre informatique du ministère des finances.