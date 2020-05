Partout de nouvelles règles s’annoncent.

La présidence nous assigne à résidence

Sans fixer d’échéance.

Elle nous demande obéissance.

L’économie peut oublier la relance

L’efficience et la performance.

L’heure est à la bienfaisance.

D’Afrique aux Amériques

Le carnaval fait polémique.

On compte les lits des cliniques

Combien de respirateurs on fabrique.

Les uns portent des masques hygiéniques

D’autres des bricolages sympathiques.

Quelles pratiques folkloriques ! Pathétique !

Bas les masques ! Finies les réjouissances !

C’est le début de la pénitence, de l’abstinence.

Partout l’incompétence, l’inconscience et l’incohérence.

On ne compte plus les négligences

Les souffrances et la désespérance.

Abandonnés sans subsistance

Allons-nous mourir dans l’indifférence ?

En quête de bonne gouvernance

Ils cachent leur impuissance.

Partout fleurissent les expériences

Les alliances, connivences et manigances.

Comment avoir confiance.

Doit-on appeler à la dissidence

Et passer à la désobéissance ?

Zeineb Ben Ammar Mamlouk (15/4/2020

Texte extrait de la seconde publication “Confinement” d’un collectif relatant cet épisode exceptionnel de notre vie et de notre humanité.