Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a affirmé, dimanche 3 mai 2020, que les institutions médiatiques bénéficient des mesures d’accompagnement sociales et économiques décidées par le gouvernement en faveur des entreprises touchées par la pandémie Covid-19.

Il a salué le rôle des médias en matière d’information et de sensibilisation aux efforts déployés pour lutter contre cette pandémie.

Lire aussi l’appel de détresse de Taieb Zahar

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Elyes Fakhfakh a affirmé la détermination du gouvernement à offrir toutes les garanties législatives, structurelles et légales consacrant la liberté de la presse ainsi que le processus concrétisant l’indépendance de ses structures, de ses institutions et de son contenu loin de toute forme d’ingérence et d’instrumentalisation.

Il a dit soutenir la liberté de la presse en tant que principal acquis de la révolution et l’un des piliers du processus démocratique pluraliste, estimant que le respect du droit professionnel et matériel des journalistes et l’amélioration de leurs conditions de travail constituent une garantie fondamentale pour consolider la liberté de la presse.

Le gouvernement, a-t-il affirmé, envisage d’inclure la réforme de la presse parmi ses priorités, et ce dans le cadre d’un programme global et structurel et après une concertation approfondie avec toutes les parties représentant le secteur.