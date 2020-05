Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 479 ktep (kilotonnes équivalent pétrole), à fin mars 2020, enregistrant ainsi une baisse de 13% par rapport à la même période de l’année 2019, suite à la baisse de la production de 6% et la chute du forfait fiscal sur le transit du gaz algérien de 34% par rapport à mars 2019.

Le rapport du ministère explique qu’”une baisse significative du forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a été enregistré ces derniers mois. En effet, la pandémie qui a touché l’Europe est notamment l’Italie a fortement impacté la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie. La plus faible quantité jamais atteinte auparavant a été enregistrée en cours du mois de mars 2020″.

Le ministère précise cependant, qu’à cause des conditions exceptionnelles de confinement, certaines données sont provisoires à savoir la production des hydrocarbures ainsi que la demande de gaz naturel, et qu’une version actualisée du rapport sera publiée dès que possible.