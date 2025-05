Le projet de raccordement du gouvernorat du Kef au réseau national de gaz naturel affiche un taux d’avancement d’environ 70%, après la levée des contraintes foncières qui freinaient son achèvement.

Cette avancée a été rendue possible grâce à la mise à disposition, par le ministère des Domaines de l’État, d’un terrain situé à Zaâfrane destiné à accueillir une station de compression de gaz, selon le directeur du projet de raccordement au gaz naturel pour le Nord-Ouest, Riadh Helal.

Il a souligné, mercredi, à l’Agence TAP, que le projet avance actuellement à un rythme régulier, avec un début de l’alimentation de la ville du Kef en gaz naturel prévu pour l’année prochaine.

Il en va de même pour les villes de Dahmani et d’El Ksour, également incluses dans ce projet national dont le coût global est estimé à environ 210 millions de dinars.

D’un coût global estimé à 210 millions de dinars, ce projet est financé par deux prêts mobilisés auprès du Fonds saoudien pour le développement (SFD) et de la Banque africaine de développement (BAD). Il s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de raccordement au gaz naturel au profit des quatre gouvernorats du Nord-Ouest : le Kef, Siliana, Béja et Jendouba.

Outre son impact attendu sur l’amélioration des conditions de vie des habitants, le projet devrait renforcer l’attractivité économique de la région en réduisant les coûts énergétiques pour les investisseurs, en particulier dans les secteurs à forte intensité énergétique, selon la même source.

Par ailleurs, ce raccordement viendra élargir le périmètre de couverture en gaz naturel du gouvernorat du Kef, après l’alimentation des villes de Sakiet Sidi Youssef, Jerissa et Tajerouine via deux gazoducs distincts en provenance d’Algérie, dans le cadre des accords de partenariat énergétique tuniso-algérien.