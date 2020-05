Dans un statut publié vendredi 1er mai 2020, le ministre des Finances, Nizar Yaïche, explique la composante finance du programme du Digital de cette semaine et de la semaine prochaine.

1. Process digital de déclaration et de paiement des impôts lancé cette semaine. Plusieurs remontées d’amélioration. Intégration en cours. Mais on y est!

2. Nouveau portefeuille digital sur mobile pour distribuer les aides sociales, puis généralisation à d’autres services.

3. Nouvelle plateforme de déclaration des entreprises sinistrées COVID-19, pour soutien de l’Etat, des banques…

4. Nouvelle plateforme de demande des aides sociales, pour vérifier l’éligibilité et soumettre en ligne : Tunisie Solidaire.

C’est le programme de cette semaine et la semaine prochaine, en mode Live!

Il a également promis d’autres projets digitaux structurels finance prévus pour les mois de mai et juin.

“Ça nous fera gagner beaucoup en efficacité et transparence : mieux traverser la crise et bâtir pour l’après”, soiligne le ministre des Finances.

Il se félicite de la dynamique positive avec des ministères (MTCTD et Affaires sociales), mais aussi avec la BCT, les banques et institutions financières, la Société Monétique Tunisie (SMT), la Poste tunisienne, CIMF, CNI, ANCE, RNE, IACE et beaucoup d’autres acteurs des secteurs public et privé. Bravo à tous!

Il reconnaît que tout ne sera pas parfait dès le premier jour, mais il reste positif en soulignant que l’essentiel c’est que la Tunisie Digitale accélère.

Pour la plupart de ces développements, c’est avec des compétences tunisiennes qui travaillent dur et pendant cette période particulière avec beaucoup de bénévoles.

Très Tunisien. Fier de vous !