Une page sur le réseau social facebook, conçue par des pirates informatiques ” Carrefour Tunissia ” demande aux citoyens de s’inscrire en les faisant croire qu’ils peuvent gagner des bons d’achats d’une valeur de 150 dinars, met en garde, l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI).

Il s’agit une nouvelle vague de phishing qui se propage sur le réseau social Facebook en usurpant la page de ” Carrefour Tunisie “, explique l’agence.

En réalité, l’opération d’inscription se fait via un site web malveillant, ayant la charte graphique du Facebook et dont l’objectif est de “pirater” les paramètres d’accès Facebook des victimes.

L’ANSI recommande de s’assurer de l’authenticité de la page Facebook professionnelle de Carrefour Tunisie en inspectant le ” badge de vérification bleu ” à côté du titre et de Contacter Carrefour pour se renseigner sur la fiabilité des jeux publiés avant d’y participer.

L’Agence appelle également, à installer les extensions ” Web Of Trust (WOT) “Netcraft” et “adblockplus” dans le navigateur web afin de vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.