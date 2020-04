AUF et RFI lancent la deuxième édition du Prix des jeunes écritures

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Radio France Internationale (RFI) ont annoncé, dans un communiqué conjoint, le lancement de la deuxième édition du Prix des jeunes écritures RFI-AUF.

Malgré la situation sanitaire internationale, RFI et l’AUF se mobilisent à distance pour faire vivre ce prix de création littéraire dont les modalités, de participation pour les candidats et de délibération pour le jury, sont intégralement numériques.

L’objectif de ce jeu de création littéraire est de promouvoir l’écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Il est aussi de découvrir de nouveaux talents et de donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public.

Ce concours est ouvert aux jeunes francophones du monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans l’un des 990 établissements membres de l’AUF à travers le monde.

Pour participer, les candidats doivent soumettre, au plus tard le 17 mai, un récit de fiction de 8000 caractères maximum (espaces compris) qui devra obligatoirement débuter par l’incipit : ” Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés ? Peut-être les deux. ”

Il s’agit de la première phrase du roman les Mille maisons du rêve et de la terreur (Editions P.O.L) de Atiq Rahimi, Prix Goncourt et président du jury de l’édition 2020 du Prix des jeunes écritures RFI-AUF.

Les œuvres primées seront sélectionnées, d’une part, par les lecteurs et, d’autre part, par un jury de professionnels ayant un attachement particulier à la francophonie.

Du 20 avril au 29 juin, les jeunes francophones pourront écrire, lire et voter en ligne pour leurs textes préférés.

Cette année, le lauréat du Prix du jury gagnera un séjour d’expériences culturelles et littéraires, dès que les conditions le permettront. Le lauréat du Prix du public recevra quant à lui une box culturelle et littéraire.

Pour en savoir plus sur le Prix des jeunes écritures : https://short-edition.com/fr/prix/jeunes-ecritures-2020.

A noter que plus de 1100 jeunes de 44 pays ont participé à l’édition de 2019 avec 673 œuvres. Il y a eu 17 finalistes de 9 pays. 270 000 lectures en ligne, 70 000 voix données et 37 000 commentaires en ligne. Pour (re)lire les trois nouvelles primées en 2019 >> https://bit.ly/2XWfF9e

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est le premier réseau universitaire au monde avec 990 établissements membres dans 118 pays, et 59 implantations réparties sur les cinq continents.

RFI est une radio française d’actualité?, diffusée mondialement en français et en 16 autres langues, via 154 relais FM, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1700 radios partenaires qui reprennent ses programmes.