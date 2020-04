Dans son intervention sur radio MosaiqueFM, Mehdi Mahjoub, membre du bureau exécutif de la Chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles et directeur général d’Alpha Hyundai a tiré la sonnette d’alarme sur l’impact du confinement sur l’activité du secteur de la concession automobile, soulignant que la reprise de l’activité du secteur ne représente aucun risque et qu’ils se sont engagés au niveau de la profession sur des mesures sanitaires pour protéger les employés et les visiteurs.

Il a, notamment, souligné que les concessionnaires sont entrain de subir des coûts d’inactivités importants dus au financement des stocks disponibles, aux coûts des voitures et des containers bloqués dans les ports ou en cours d’acheminement.

Au cours de la période de confinement 121 véhicules ont été immatriculés contre une moyenne mensuelle de 5.000 en temps normal.

Pour les concessionnaires cotées en bourse, l’impact sur les activités du premier trimestre 2020 (le confinement n’ayant démarré qu’à compter du 20 mars) a été réduit pour Ennakl automobile (-6%), mais plus important pour Artes qui annonce une baisse de 26% de ses revenus au cours du premier quart de l’année (-45% en mars), alors que City Cars termine le premier trimestre de l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,8%.

Avec l’arrêt total de l’activité au cours du mois d’avril 2020, les concessionnaires s’attendent à une chute importante de leurs ventes et à une reprise qui prendra du temps et dépendra de l’évolution de la situation de la pandémie du Coronavirus en Tunisie et dans le monde.