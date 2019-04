D’une année à l’autre la tendance à la baisse du nombre des nouvelles immatriculations automobiles se poursuit au grand dam des concessionnaires, qui font face depuis plusieurs années à des restrictions et des baisses de quota d’importations de véhicules.

En 2018, et sur l’ensemble de l’année, le secteur a connu une baisse globale sur les immatriculations des véhicules légers de 19% en comparaison avec 2017 (51.348 en 2018 vs 63.685 en 2017), avec une baisse de 23% du nombre de véhicules particuliers vendues et une baisse de 10% sur les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires.

Au premier trimestre 2019, le marché des véhicules légers enregistre une baisse globale de 18% (12.244 en 2018 vs 10.084 en 2019), avec -14% sur les véhicules particuliers et -25% sur les véhicules utilitaires.

A noter l’importante augmentation des véhicules de la marque MAHINDRA du groupe Zouari dans le top 10 des marques automobile, mais également celle de la marque tunisienne Wallyscar avec 16 unités au premier trimestre 2019 contre 6 unités au cours de la même période de 2018.

Parmi les autres progressions significatives du nombre de nouvelles immatriculations au cours du premier trimestre 2019, on note l’augmentation de la marque LandRover, DONGFENG et Jaguar sur des petits volumes.

La baisse du nombre d’immatriculations, véhicules légers, a touché l’écrasante majorité des marques commercialisées sur le marché tunisien, dans le top 10 la baisse a concerné 6 marques.

Dans la gamme des véhicules utilitaires, la marque ISUZU domine largement le marché avec une part de marché au 1er trimestre 2019 de 43%.

Au niveau de l’origine des marques d’automobiles importées en Tunisie, la moitié du top 10 des véhicules particuliers du premier trimestre sont asiatiques Corée (Hyundai et Kia), Japon (SUZUKI et Toyata) et Inde (MAHINDRA).

Dans les véhicules utilitaires quatre marques asiatiques figurent dans le top 10, avec l’entrée de deux marques chinoises (DFSK et Foton), avec une marque japonaise (ISUZU) et une marque indienne (TATA).