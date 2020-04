Les entreprises opérant dans le domaine de collecte des céréales sont appelées à reprendre le travail, de manière à garantir les fournitures nécessaires à la moisson (le fil de fer, fils et pièces de rechange), telle est la recommandation de la séance de travail consacrée aux préparatifs de la saison de récolte et de stockage des céréales 2020, selon le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

La réunion tenue, mardi, a permis de souligner l’amélioration enregistrée dans la croissance des cultures céréalières, grâce aux pluies survenues aux mois de mars et avril 2020, l’émergence de certaines maladies fongiques et le rôle des structures de recherche dans l’ approfondissement des connaissances sur la rouille jaune.

Les participants à cette réunion ont évalué les mécanismes de financement approuvés, pendant la saison précédente, et ont convenu de programmer une séance de travail avec la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque Nationale Agricole sur le financement de la saison et le secteur agricole en général ainsi que de réclamer la prolongation de la validité du certificat de contrôle technique des tracteurs jusqu’à la fin de la période de récolte (fin août).

Ils ont souligné la nécessité de garantir toutes les conditions de prévention contre le Covid-19 dans les centres de collecte et les laboratoires d’analyses et ont examiné l’état d’avancement des activités de maintenance dans les centres de collecte, outre la lutte contre le commerce parallèle des céréales (consommation et semences).

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussama Kheriji, et les représentants des différentes structures concernées notamment l’administration, l’Union Tunisiennes de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), la Chambre nationale des collecteurs et Stockeurs de céréales et la Chambre Syndicale Nationale des Semences et des Plants.