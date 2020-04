Des députés ont appelé le gouvernement à fournir aux municipalités les outils de travail nécessaires pendant cette crise sanitaire afin de faire face au Coronavirus à l’échelle locale et renforcer davantage la gouvernance participative.

Le député Hatem Mliki (bloc national) a estimé, mardi, lors de son intervention à la séance plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement, en présence du ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, que ” les municipalités connaissent, désormais, des crises structurelles après l’adoption du Code des collectivités locales et après avoir renoncé à la centralisation “.

Il est impératif, selon Ibtihej Ben Helal, députée du bloc Qalb Tounes, de parachever les procédures et décrets relatifs au code des collectivités locales. Elle a regretté l’absence d’un plan de travail et de coordination entre les municipalités et les ministères, particulièrement dans les opérations de désinfection, malgré les efforts des communes pour faire face à cette épidémie.Les nouvelles municipalités doivent bénéficier de soutien particulier car elles ne disposent pas encore des ressources financières nécessaires, selon Ayachi Zammal du bloc Tahya Tounes.

De son côté, le député Mohsen Arfaoui (bloc démocratique) a soulevé la question de l’inhumation des personnes décédées du Coronavirus. ” Certaines municipalités ne parviennent pas à compléter les procédures d’inhumation faute de moyens nécessaires “, a-t-il indiqué, regrettant que les agents de l’environnement et de l’hygiène ne disposent pas du matériel de protection des plus élémentaires.

Pour sa part, Abdellatif Aloui (Coalition Al-Karama), a réclamé l’accélération de la promulgation d’un décret-loi expliquant le rôle des municipalités dans l’assainissement et la désinfection en raison des multiples dépassements commis.

Quant au député Mohamed Goumani (bloc Ennahdha), il a critiqué les discordances que connaissent ces communes malgré la coordination entre les différentes autorités pour faire face à la pandémie Covid-19.