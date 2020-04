Le Bureau de l’OIT à Alger pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie informe : Journée mondiale de la santé et sécurité au travail et COVID-19.

Alors que la pression monte sur les différents pays en vue d’un assouplissement des mesures de confinement, l’Organisation internationale du travail (OIT) appelle les gouvernements à intervenir afin de prévenir et de contrôler la pandémie Covid-19 au travail en s’engageant de manière active et en dialoguant avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

L’OIT invite les employeurs à procéder à une évaluation des risques pour s’assurer que leurs locaux respectent dès le départ des critères très stricts en matière de sécurité et de santé afin de minimiser le danger pour les travailleurs d’être exposés au COVID-19.

Car, estime l’OIT, il existe un risque bien réel d’une résurgence du virus dans les différents pays. La mise en place des mesures nécessaires minimisera ainsi les risques d’une deuxième vague de contaminations contractées sur le lieu de travail.

En tout cas, pour le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, «alors que nous sommes confrontés à une maladie contagieuse, c’est la façon dont nous protégeons celles et ceux qui vont au travail qui doit, de manière très claire, dicter la manière dont nous assurons la sécurité des populations et la solidité de nos entreprises à mesure que la pandémie évolue».