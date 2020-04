Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh a présidé, lundi à Dar Dhiafa à Carthage, la réunion périodique de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus, laquelle a recommandé d’optimiser les mesures préventives et sanitaires dans les marchés, d’éviter l’encombrement et de mobiliser les municipalités, les médias et la société civile pour soutenir les efforts de l’Etat dans ce sens.

Lors de cette réunion, les membres de l’Instance ont passé en revue les conclusions de la réunion du Comité scientifique de lutte contre le covid-19, soulignant la régression du rythme de contagion dans nombre de régions et insistant sur la nécessité de vigilance continue étant donné que certains gouvernorats représentent encore un risque épidémique face auquel il faut faire preuve de vigilance et adapter les mesures adéquates.

Un rapport sur les mesures proposées dans le cadre de stratégie nationale pour la période du confinement sanitaire ciblé a, également, été exposé aux membres de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus par la commission ministérielle concernée.

Fakhfakh avait annoncé, le 19 avril courant, la prolongation du confinement sanitaire général jusqu’au 3 mai pour opter pour un confinement ciblé à partir du 4 mai.

La réunion a aussi porté sur les indicateurs d’approvisionnement des marchés durant les premiers jours de ramadan dans les différentes régions.

A ce propos, Fakhfakh a insisté sur l’importance de renforcer la coordination entre toutes les parties concernées pour garantir l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes, maîtriser les prix et soutenir les efforts de contrôle des circuits de distribution.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d’accompagner les catégories vulnérables et à revenus limités, de poursuivre l’élan de solidarité dans cette conjoncture exceptionnelle et d’ accorder à la situation sociale l’importance qui doit être la sienne.

Le Comité scientifique de suivi de la propagation du covid-19 a tenu aujourd’hui lundi, sa réunion périodique lors de laquelle un exposé sur l’évolution de la situation sanitaire et épidémique a été présenté.

Selon les dernières données disponibles, la Tunisie compte jusqu’au 25 avril 2020, 949 personnes contaminées au covid–19, dont 216 sont en voie de guérison et 38 décès.

L’annonce du premier cas de contamination a eu lieu le 2 mars 2020. Le premier décès dû au coronavirus a été annoncé le 19 mars 2020.