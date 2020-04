Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Habib Kchaou, a déclaré, jeudi, qu’un guide des procédures du confinement sanitaire orienté sera publié au cours de la semaine prochaine, auquel les travailleurs des secteurs public et privé devraient s’y conformer pendant la période du confinement orienté qui démarre le 4 mai prochain.

Lors d’un point de presse tenu jeudi, Kchaou a expliqué ce guide sera publié sur le site Internet du ministère des Affaires sociales la semaine prochaine, précisant qu’un guide des procédures générales ainsi que des guides spéciaux ont été élaborés d’une manière personnalisée en fonction de tous les secteurs et activités professionnelles, en s’appuyant sur la médecine du travail et les procédures de sécurité.

Il a souligné qu’une campagne nationale de sensibilisation sera menée dans le but de faire connaître ces guides, rédigés en prévention de la propagation du Coronavirus durant la période de confinement orientée prévue pour le 4 mai prochain telle qu’annoncée par le Chef du gouvernement.

Il convient de noter qu’un certain nombre d’entreprises privées ont récemment procédé à la fabrication de masques non médicaux adaptés à un usage multiple, conformément à un cahier des charges et aux spécificités techniques établies par les ministères de l’industrie et de la santé, destinés à un usage obligatoire en prévention de la propagation du Coronavirus à partir du 4 mai prochain.