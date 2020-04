L’Ecole Internationale de Carthage -pionnière de l’enseignement français en Tunisie-, et Microsoft -leader mondial des nouvelles technologies à travers son équipe basée en Tunisie et son partenaire RFC, ont mis à disposition une plateforme dédiée à l’enseignement à distance pour l’ensemble de la communauté scolaire.

Les deux partenaires soulignent, dans un document qui nous est parvenu, que la conception de cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation qui a débuté avec l’annonce du confinement total instauré en Tunisie dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

De ce fait, aujourd’hui, l’application “Teams Education” permet à l’ISC de virtualiser son fonctionnement tout en maintenant un enseignement d’excellence, reconnu et confirmé, explique-t-elle. De ce fait, enseignants, élèves, administration et autress parents d’élèves se retrouvent dans un environnement innovant, à la fois collaboratif et sécurisé.

Pour ce faire, les enseignants et les élèves peuvent accéder, à travers le site web de l’ISC, à leurs classes virtuelles et disposer de tous les outils pédagogiques nécessaires, lesquels vont de la simple vidéo-conférence à un projet pour toute la classe, en passant par des activités pédagogiques multiples et variées.

Mais ce n’est pas tout. Cet outil permet la continuité des autres activités de soutien personnalisé que l’école met en place, telle que l’intervention des psychologues, de l’orthophoniste et de la vie scolaire.

On nous apprend également que l’application Teams Education de Microsoft a été conçue dans le but de renforcer le dispositif des nouvelles technologies d’enseignement déjà utilisées en situation ordinaire par l’école, mais lesquelles, se trouvent fortement sollicitées en cette période de confinement.

Microsoft assure que cet accompagnement s’inscrit dans sa politique de soutien au secteur de l’éducation en Tunisie à travers la collaboration avec des établissements scolaires en offrant la mise en place, l’assistance et la formation nécessaire au corps enseignant.

Microsoft fait savoir que l’outil Teams Education a été adopté par plusieurs ministères chargés de l’Education et écoles à travers le monde.

Et adoptée et expérimentée avec succès par l’ISC, cette première expérience devrait s’étendre à l’ensemble des établissements scolaires de la Tunisie. Car les effets de cette expérience pourraient être significatifs, en ce sens que l’Ecole Internationale de Carthage est un établissement phare -il est à la fois un établissement scolaire tunisien, mais aussi dispensant, depuis sa création en 2007, un enseignement français homologué par l’AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger) et touchant un public scolaire qui compte plus de 2 500 élèves, de la maternelle aux classes de Terminale. Sachant que ces élèves sont encadrés par une équipe éducative constituée de plus de 300 enseignants.