Le Tunisien Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, qui vient d’intégrer le comité exécutif de la fédération internationale de rugby, s’est déclaré fier d’être membre de l’instance mondiale et d’honorer le rugby tunisien, arabe et africain, rappelant le rôle de la Tunisie dans la création de la fédération africaine, à travers feu Béchir Salem Belkhiria.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Babbou affirme que sa présence au sein du comité exécutif de la World Rugby (RB) vient conclure un long parcours dans le domaine du sport et du mouvement olympique, exprimant sa considération pour les instances sportives et olympiques en Tunisie et en Afrique qui lui ont balisé la voie vers le comité exécutif, qui était exclusivement composé de pays ayant des traditions bien établies dans ce domaine.

Rappelons que Khaled Babbou figurait parmi huit candidats postulant l’un des sept postes disponibles au sein du comité exécutif de la World Rugby. Il a été proposé par Rugby Afrique et appuyé par la South Rugby Union et la Fédération française de Rugby.

“A travers mon nouveau poste, je compte œuvrer en faveur du développement du rugby africain par le biais de programmes de formation dans toutes les spécialités et à travers l’organisation de grands tournois sur le sol africain”, a souligné Babbou, également membre de l’organisation internationale des sports en Afrique.

Il a rappelé dans ce sens qu’un tournoi féminin africain est organisé annuellement en Tunisie et il compte organiser un tournoi masculin afin d’accentuer la présence du rugby tunisien sur le plan continental et international.

Concernant la pandémie du coronavirus, le président de Rugby Afrique a indiqué que l’instance continentale a, à l’instar des autres structures sportives dans le monde, a tenu à sensibiliser les sportifs à l’importance des mesures préventives contre ce virus et continue à assumer son rôle à distance.

“A cause de la pandémie, plusieurs activités ont été suspendues en Afrique, après concertation avec les gouvernements et les fédérations des pays concernés. J’espère une reprise des compétitions d’ici au mois d’octobre ou de novembre, selon l’évolution de la situation sanitaire”, a-t-il souligné.

Le Tunisien précise d’autre part que la Confédération africaine tend à promouvoir ses programmes de formation des arbitres et des médecins et à accorder plus d’intérêt aux sportifs de l’élite en Afrique pour qu’ils soient compétitifs au niveau international, assurant qu’il s’attend à un bond qualitatif du rugby nord-africain.

Le nouveau comité exécutif de World Rugby présidé par prendra ses fonctions à l’issue du congrès de l’instance mondiale prévu le 12 mai prochain par visioconférence.