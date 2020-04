Tourisme : Accord pour le versement de 65% du salaire des employés

Un accord a été signé entre la Fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), en coordination avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour le versement des salaires du mois d’avril des employés du secteur du tourisme.

Selon un communiqué publié mercredi 22 avril, l’accord prévoit le payement par le gouvernement de 200 dinars au titre de l’aide exceptionnelle, en plus des 65% du salaire qui sera payé par l’employeur (soit l’équivalent de 17 jours de travail).

L’accord prévoit notamment la prise en considération des dispositions de la circulaire n°2 de 2020, de celles de la circulaire n°4 de 2020 et de celles du décret gouvernemental n°164 de 2020.

L’UGTT avait appelé, mardi 21 courant, les propriétaires des hôtels et des agences de voyage à accélérer la signature d’un accord avec la fédération générale du tourisme garantissant les droits et salaires des employés.