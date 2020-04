TUNIS RE a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.

– Une consolidation du chiffre d’affaires par rapport au 31 Mars 2019 au même niveau qu’au premier trimestre 2019 pour un montant de 56,758 MDT : la crise sanitaire a en effet impacté l’évolution de certaines branches notamment en transport et aviation. Dans ce cadre, Tunis Ré a procédé à un réajustement de ses prévisions compte tenu des réalisations de ses cédantes.

Par zone, le marché national a enregistré une progression de 5%. Cette progression provient principalement des branches, incendie +11% et Vie +60%.

– L’activité Retakaful a enregistré une légère évolution de 1%, passant de 5,701 MDT au 31.03.2019 à 5,760 MDT au 31.03.2020,

– Par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2020, le taux de réalisation du chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 a atteint 33%.

– Une hausse de la charge de sinistre brute de 33%, par rapport à la même période de 2019, la part de la rétrocession dans cette charge est de 48%.

– Les produits financiers ont enregistré une nette évolution de 9,5% par rapport au 31 Mars 2019. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2019 et 2020). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.