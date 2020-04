Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu, mardi 21 avril 2020, avec l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael el-Fahoum.

Un communiqué des Affaires étrangères indique que Erray et El-Fahoum ont évoqué les derniers développements dans les territoires palestiniens, notamment la situation sanitaire délicate liée au nouveau coronavirus.

“La Tunisie se tient aux côtés du peuple palestinien en cette conjoncture difficile”, a affirmé le ministre des Affaires étrangères.

Noureddine Erray a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de “la cause palestinienne juste”, et son soutien permanent au peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et instaurer son Etat indépendant ayant pour capitale al-Qods al-Sherif.

Le ministre a mis en exergue les relations de coopération fort solides établies entre les peuples tunisien et palestinien.

La Tunisie s’emploiera à placer la cause palestinienne sur le devant de la scène internationale, a-t-il soutenu.

De son côté, le diplomate palestinien a rendu hommage au peuple tunisien qui, a-t-il dit, se tient toujours du côté du peuple palestinien et ne cesse de soutenir sa juste cause.