Sur demande de certains actionnaires et pour permettre à tous les actionnaires intéressés de s’inscrire sur la plateforme dédiée, télécharger les documents, participer au vote à distance et accéder au lien de participation en ligne aux travaux de l’assemblée, la Société Tunisienne de Banque, informe ses actionnaires et le public que son Conseil d’Administration a décidé, de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à distance, prévue initialement pour le 22 avril 2020, au 06 mai 2020 à 10h à Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences « Salle de Conférence ».