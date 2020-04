A l’occasion de la Journée Mondiale de l’ADN, la Cité des Sciences à Tunis organise, le samedi 25 avril 2020, à partir de 11h00, et en direct de sa page Facebook, une conférence intitulée : ” L’ADN au service du diagnostic et du traitement du diabète “.

Organisée également en guise de commémoration de l’ouverture de l’espace ADN pour tous de la cité des sciences, le 25 avril 2018, la conférence sera assurée par Dr. Rym KEFI-BEN ATIG, Maître de Conférences à l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), Chef d’équipe au Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique, Responsable du Service de typage génétique et membre de plusieurs associations scientifiques internationales.

L’ADN, le support de l’information génétique de tout être vivant, trouve son application dans divers domaines, dont la santé humaine, précise la cité des sciences dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Le diabète est une maladie métabolique qui affecte de nos jours plus de 400 millions de personnes dans le monde, et représente ainsi un sérieux problème de santé publique. Dans l’ère de la médecine de précision, l’étude de l’ADN contribuera à une meilleure compréhension du diabète et ouvrira des pistes sur un meilleur diagnostic et une thérapie personnalisée des patients.