La société Office Plast a publié ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020 :

Au terme du premier trimestre de 2020, la valeur de production de la société OfficePlast a enregistré une baisse de 11% et ce suite au confinement général et aux circonstances mondiales et nationales causée par la propagation du virus Covid-19.

Dans la même lignée, le chiffre d’affaires total de la société a baissé de 35,3% par rapport au premier trimestre de 2019. Cette baisse est tributaire essentiellement à la diminution importante de plus de 50% des ventes à l’export, en raison du confinement général à l’échelle nationale et internationale, impactant directement les livraisons à l’export. Il est attendu un bon redémarrage à partir du mois de mai 2020.

L’endettement de la société s’élève à fin mars 2020 à 11,6 MDT contre 9,8 MDT par rapport à la même période de 2019 et ce suite à la conclusion de deux crédits d’investissement à moyen terme pour 2MDT.

Au 31 mars 2020, la trésorerie d’Office Plast ressort positive à 794 497 DT.