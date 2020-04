Des événements virtuels seront organisés en ligne à l’occasion du “Mois du patrimoine” pour l’année 2020, annonce le ministère des Affaires culturelles, dans un communiqué.

Le coup d’envoi de ces manifestations virtuelles sera donné, ce samedi 18 avril 2020, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites.

L’organisation de ces événements se poursuit jusqu’au 18 mai prochain, date de la célébration de la Journée internationale des musées, ajoute le ministère.

Ces événements comprennent des exposés et des conférences animées par des universitaires et des architectes spécialisés dans le patrimoine.

Le ministère a choisi le patrimoine culturel national, dans tous ses aspects et ses manifestations, comme thème pour ces spectacles virtuels qui comportent des documentaires, et ce dans le but de promouvoir, préserver et valoriser ce patrimoine.