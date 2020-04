La GSMA lance un appel à candidatures pour développer des solutions d’accès numérique en Afrique et en Asie

La GSMA ouvre la porte devant les candidatures relatives au Fonds d’Innovation pour l’adoption de l’Internet mobile et l’Inclusion numérique.

Le Fonds de l’Innovation vise à accroître l’adoption et l’usage de l’Internet mobile parmi ceux qui ont une couverture Internet mobile mais ne l’utilisent pas dans les pays d’Afrique et d’Asie.

Le Fonds est soutenu par le Département britannique du Développement international, le BMZ, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, la GSMA et ses membres.

“Aujourd’hui, nous réalisons la valeur de pouvoir d’être connecté comme jamais auparavant. Les opérateurs de téléphonie mobile ont investi près d’un milliard de dollars américains dans l’infrastructure des réseaux au cours des cinq dernières années, portant la couverture Internet mobile à 91% de la population mondiale. Malgré cela, 3,3 milliards de personnes n’utilisent pas les services Internet mobiles”, a déclaré John Giusti, chef de la réglementation chez GSMA.

“Il est maintenant temps de trouver des moyens innovants pour combler ce fossé d’usage pour les exclus numériquement – peu importe qui ils sont et où ils se trouvent. Le Fonds d’Innovation pour l’adoption de l’Internet mobile et l’Inclusion numérique stimulera les partenariats pour développer des moyens nouveaux et innovants et accroître l’usage de l’Internet mobile afin que davantage de citoyens puissent participer pleinement à la société et à l’économie”, a-t-il ajouté.

La portée du mobile a considérablement augmenté ces dernières années. Aujourd’hui, les réseaux mobiles à large bande couvrent plus de 7,1 milliards d’individus au monde, mais 3,3 milliards de ceux déjà couverts n’utilisent pas de services Internet mobiles.

Ces citoyens appartiennent généralement aux membres les plus marginalisés de la société regroupant de manière disproportionnée les paysans, les femmes et les analphabètes. Les femmes, par exemple, sont 20% moins susceptibles d’utiliser l’Internet mobile que les hommes dans les pays aux revenus faibles ou intermédiaires.

Le Fonds de l’Innovation se concentre sur la réduction de ce fossé d’usage pour garantir que les citoyens mal desservis soient capables d’utiliser l’Internet mobile. Alors que les réseaux mobiles deviennent le principal moyen pour avoir accès à l’Internet à l’échelle mondiale, la capacité d’accéder aux services mobiles et de les utiliser est essentielle pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités pour que les citoyens et les entreprises puissent prospérer.

L’objectif du Fonds consiste à soutenir les solutions qui visent à surmonter un ou plusieurs obstacles à l’adoption de l’Internet mobile:

 L’Accessibilité : Les innovations qui améliorent l'accessibilité et la facilité d’utilisation des appareils et des services de l’Internet mobile pour les citoyens qui leur sont inaccessible ; sans compter l’accessibilité au réseau, l’électricité ou les identifiants.

 L’Abordabilité : Les innovations qui améliorent l’abordabilité des appareils et des services de l’Internet mobile.

 Les Compétences numériques : Les innovations qui visent à améliorer les compétences numériques de base et la confiance pour avoir accès à l’Internet mobile et l’utiliser.

 La Sûreté et la sécurité : Les innovations axées sur la sûreté et la sécurité des individus concernant l’usage de l’Internet mobile ; ces innovations n’incluront pas la résolution des problèmes de confidentialité des données et de fraude.

Le Fonds soutiendra les start-ups ou les petites et moyennes entreprises (PME) offrant des produits, services ou des nouveaux modèles d’affaires innovants qui peuvent surmonter les principaux obstacles à l’adoption et à l'usage de l’Internet mobile, stimulant ainsi l’inclusion numérique pour les personnes actuellement exclues numériquement, y compris les femmes. Le Fonds testera les innovations présentant le potentiel de croissance et d’impact le plus important en Asie et en Afrique et donnera des enseignements et des exemples sur la manière dont le mobile stimulera des changements socioéconomiques positifs.

A noter que le Fond de l'Innovation de la GSMA soutient les start-ups innovantes ou les petites et moyennes entreprises du secteur privé dans les marchés émergents pour réaliser une croissance durable et un impact socio-économique amélioré.

Le Fonds soutient l'innovation qui accroît l'adoption et l’usage de l’Internet mobile pour les personnes mal desservies et celles qui n’utilisent pas actuellement les services de l’Internet mobile.

Le Fonds travaille avec des start-ups ou des PME désireuses et capables de travailler avec des opérateurs mobiles sur des projets qui font progresser les objectifs de développement durable des Nations unies.

Pour de plus amples informations, le site web du Fonds d’Innovation:

www.gsma.com/mobilefordevelopment/gsma-innovation-fund-mobile-internet-adoption/