Tunisie Telecom annonce, dans un communiqué publié mardi 14 avril,, avoir renforcé la capacité de réception des appels sur le numéro d’urgence et d’aide médicale le “190”, en assurant le débordement des appels en attente. La capacité de réception du 190 a ainsi été multipliée par 10.

Grace à l’exploitation de l’accès fibre optique de Tunisie Telecom, la capacité de réception du 190, est passée de 6 à 60 appels en simultané dès la première semaine. Le flux d’appels est distribué de manière optimale sur des plateaux téléphoniques volontairement mis à la disposition des médecins bénévoles par Nexus et la Municipalité de Tunis en support du site principal du ministère de la Santé .

En effet, une opération de débordement de trafic a été effectuée avec toutes ses étapes vers deux autres locaux avec configuration de deux nouveaux Trunk SIP.

Le premier local est situé au Centre Urbain Nord, avec un taux de 40% qui gère le trafic à partir de 08H du matin, jusqu’à 18H; le second local au niveau de la Municipalité de Tunis avec un taux de 30%, qui gère le trafic à partir de 10H du matin jusqu’à minuit.

190 : les communications en attente routées vers des médecins volontaires: Ce routage de communication permet de réceptionner tous les appels en attente par des médecins bénévoles qui sont connectés à domicile grâce à un serveur CLOUDIPBX connecté à un CRM et à des numéros d’appels mobile ; une solution offerte par Tunisie Telecom et son partenaire Communik.

Ces médecins auront pour tâche de vérifier si la symptomatologie que le patient présente peut être celle du Covid-19, et de l’orienter pour le dépistage ou autres protocoles.

Tunisie Telecom a également doté le service SAMU par des postes IP et des casques adaptées à leurs opérations et a installé un serveur IPBX permettant de bénéficier d’une panoplie de services à valeur ajoutée tels que l’enregistrement, le transfert et le suivi des statistiques d’appels…