Quelque 1 921 infractions ont été enregistrées par les services du contrôle économique, relevant du ministère du Commerce, durant la période allant du 1er au 12 avril 2020, et ce pour 16 000 visites de contrôle.

Selon une information, publiée lundi 13 avril, par le ministère du Commerce, ces infractions ont concerné des pratiques de spéculation, de détournement de produits subventionnés, du non respect des prix fixés par le département, et l’absence de transparence.

A l’issue de leurs visites, les contrôleurs ont saisi plus de 300 tonnes de semoule, 171 tonnes de farine, 100 tonnes de pâtes alimentaires, et 96 tonnes de fourrages.

Ils ont saisi, également, 34 tonnes de produits alimentaires, 7 tonnes de sucre subventionné, plus de 17 mille litres d’huile subventionnée, plus de 4 mille litres de lait, 3 600 œufs, 5 tonnes de légumes, fruits et viandes, et 5 400 litres de produits détergents.

Le département du Commerce fait savoir, aussi, que 3 contrevenants ont été arrêtés, dans le cadre de ces campagnes de contrôle économique. Il a été décidé, en outre, de fermer 14 locaux commerciaux et d’interdire à 14 commerçants de s’approvisionner en produits subventionnés.