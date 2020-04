Un conseil ministériel restreint (CMR) tenu, dans la matinée du lundi 13 avril 2020, au palais du gouvernement à la Kasbah, présidé par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a été consacré à l’examen d’un rapport présenté par le ministre de la santé sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Lors du CMR, l’accent a été mis sur la nécessité de se conformer aux mesures préventives et sanitaires prises pour limiter la propagation du nouveau coronavirus en Tunisie et les moyens de renforcer le plan de riposte, a indiqué un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Le CMR a été aussi consacré à la discussion des répercussions du confinement sur plusieurs secteurs sensibles et sur les entreprises économiques et les moyens d’en réduire l’impact sur la situation économique et sociale à travers l’élaboration de plans sectoriels.

Les différents scénarios possibles de développement de la situation épidémiologique, le programme de confection de bavettes et la garantie de la disponibilité sur le marché des moyens de tous les moyens de protection et en quantités suffisantes ont été également débattus.