La deuxième édition du festival Gabes cinema Fen qui a démarré dans sa version en ligne le 3 avril s’est achevée samedi soir 11 avril 2020 en annonçant son palmarès après une programmation dans le sélection de la compétition officielle de longs métrages (fiction et documentaire), de 11 films de divers pays arabes, en plus d’une compétition officielle de courts métrages (fiction et documentaire) avec la participation de 5 films arabes.

Le jury de la compétition longs métrages a décerné les prix suivants:

Prix du meilleur long métrage :

– Tlamess de Alaeddine Slim (Tunisie)

Mention spéciale:

– Le documentaire 143, Rue du désert de Hassan Farhani (Algérie)

– Le documentaire Talking about trees de Sahib Qasim Barry (Sudan)

– Et le documentaire Amussu de Nader Bouhamoush (Maroc)

Prix du jury :

– Le film Ibrahim: A fate to define de Lena Al-Abed (Palestine)

Dans un mot, le jury de la compétition officielle des longs métrages a relevé avoir fait le choix des prix pour l’originalité, l’audace et la fragilité de ces films.

Le jury de la compétition courts métrages a décidé d’attribuer les prix suivants :

Le prix du meilleur court-métrage

– ” Ahlou El Kahef ” de Fakri El Ghezal (Tunisie)

Une mention spéciale

Muhammed Salah ” An un-Aired Interview ” (Egypte)

Voici la vidéo des palmarès :