Jamais un sujet n’a autant divisé la communauté scientifique et médicale que ce satané virus qu’est le Covid-19. Bien sûr ces divisions et polémiques ont débordé ce monde de rigueur pour envahir les médias, FB et le monde politique.

Il y a autant d’adeptes du port généralisé du masque que ceux qui vous affirment que cette attitude ne sert à rien.

L’usage de la chloroquine mène les plus éminents professeurs en médecine à se chamailler en public sur des plateaux tv.

La moitié de l’humanité est confinée alors que l’autre cherche l’immunité grégaire, les deux sous les conseils des plus célèbres épistémologues et médecins du monde.

Intuber un malade en état critique était une règle de prise en charge d’un Covid+, maintenant certains nous disent que c’est peut être une des causes de surmortalité dans les services de réa…

Personne n’arrive à expliquer les divergences du nombre des victimes dans des pays pourtant proches, ni pourquoi le monstre semble épargner certains pays ou régions et s’acharner sur d’autres.

C’est que le virus est jeune et reste insaisissable. Chaque jour ses traqueurs découvrent un peu plus sur ce truc (même pas vivant) qui leur donne du tournis.

Il change, il mute…peut-être. Il tue…c’est sûr.