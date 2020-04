En effet, la politique de confinement sied plutôt aux riches, car dans son viseur, le gouvernement exclut 2 millions de Tunisiens.

Le confinement distingue, sur le plan économique, 2 couches de la société tunisienne.

En première lieu, les plus confortables sont les fonctionnaires qui gardent leurs salaires en totalité, même en cas de prolongation du confinement au-delà des 3 mois. Car leurs salaires sont pris en charge par le budget de l’Etat, donc par l’ensemble des contribuables.

Deuxièmement, les couches les plus vulnérables et les plus pauvres qui sont déjà pris en charge par des aides de l’Etat avec une petite extension.

Pour le reste, circulez il n’y a rien a voir, que ce soit pour l’artisanat, les PME et pour les salariés du secteur privé de l’industrie ou des services. Aucune disposition n’est prévue par l’Etat, et seuls leurs patrons peuvent, pour ceux qui le peuvent, verser des salaires.

Mais le comble de tout cela, c’est que l’Etat continue à ponctionner des taxes sur les salaires même pour ceux dont les entreprises sont l’activité est à l’arrêt.