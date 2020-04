La cellule d’encadrement et d’appui chargée de suivre la situation des entreprises ayant subi le plus de pertes à cause du coronavirus, a tenu, mercredi, sa première réunion, sous la présidence du ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaiche.

Selon un communiqué du ministère des Finances, cette cellule chargée d’identifier les critères pour faire bénéficier les entreprises de mesures exceptionnelles pour atténuer les impacts socio-économiques de coronavirus, regroupe des représentants de l’UTICA, l’UGTT, l’UTAP , la BCT et des associations professionnelles des banques. Y sont représentés aussi des responsables de la présidence du gouvernement, des ministères du Commerce, de l’Agriculture , du Tourisme et de l’Artisanat, et de l’Industrie et des PME.

Après la détermination des critères de choix des entreprises ciblées, la cellule prévoit la mise en place d’une plateforme pour recevoir les demandes des entreprises voulant bénéficier des mesures exceptionnelles.Elle envisage de proposer la mise en place de mécanismes d’appui et d’encadrement ( bancaire, fiscal, douanier, juridique et financier) selon les besoins de chaque entreprise , au cas par cas.