L’atelier de confection de la prison civile des femmes de la Manouba a entamé, lundi 6 avril, la production de masques de protection pour le compte du ministère de la santé conformément aux critères et normes sanitaires exigés.

Il est question pour ledit atelier de produire plus de 800 masques, après avoir déjà fourni plus de 4 000 masques pour les cadres et agents des unités carcérales.

La capacité de production quotidienne de cet atelier carcéral de confection passera de 750 à plus de 1 500 par jour.

La production portera également sur les combinaisons médicales et les casques de protection, avec l’appui de la Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR) et l’administration de la prison de la Manouba.

L’effectif de l’atelier sera doublé pour produire le plus grand nombre de masques de protection et répondre ainsi au besoin national dans ce domaine dans la perspective de mettre le produit à la disposition des différents corps qui doivent se protéger de la pandémie du Covid-19.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, le porte parole de la DGPR, Sofiane Mezghiche a précisé que 30 détenues ont commencé à confectionner en continue des masques de protection depuis le mois de mars pour le compte de la direction avant d’entamer une nouvelle expérience de production en faveur du ministère de l’Intérieur.

” La DGPR a généralisé l’expérience des ateliers de confection des masques réutilisables sur sept unités carcérales dont l’unité de Mornaguia (gouvernorat de Manouba), de Mahdia, de Borj Erroumi (gouvernorat de Bizerte), de Messadine (gouvernorat de Sousse), de Jendouba, en attendant le démarrage de la production dans l’atelier de prison de Borj El Amri (gouvernorat de la Manouba) “, a indiqué Mezghiche.

Le responsable a fait savoir dans ce sens que les différents ateliers ont produit jusqu’à présent produit 21200 masques de protection, en attendant de doubler la quantité dans les prochains jours.

Les ministres de la Justice et de la Santé, respectivement Thouraya Jeribi et Abdellatif Mekki, ainsi que le directeur général de la DGPR, Ilyes Zallek, et la gouverneure de la Manouba ont effectué mardi une visite à la prison Civile des femmes de Manouba pour prendre connaissance de l’état d’avancement de la production au sein de l’atelier de confection de masques de protection et de ses capacités logistiques.

Les deux ministres ont mis en valeur les efforts déployés par les cadres et agents des unités carcérales pour imposer le respect des différentes mesures préventives du Covid-19.

Ils ont également salué les efforts consentis par les détenues de la prison Civile de Manouba dans le cadre de la mobilisation nationale visant à palier le manque enregistré au niveau des équipements médicaux.