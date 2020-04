Le 13 avril 2020 est le dernier délai pour le dépôt des candidatures de participation à la foire virtuelle des sciences et technologies “Made in Tunisia”, a annoncé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué publié le 07 avril 2020, le ministère a indiqué avoir mis en place une plateforme tunisienne pour la recherche et le développement (rd-p.tn) dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie.

” Ceux qui désirent participer à la foire virtuelle devraient présenter leurs projets sous forme d’une séquence vidéo qui ne dépasse pas les 3 minutes, télécharger la vidéo sur la plateforme en question et envoyer une copie du projet au ministère “, lit-on de même source.