1 – Norvège (100/100),

2 – Danemark (97,2),

3 – Suisse (97),

4 – Allemagne (96,6),

5 – Finlande (94,3),

6 – Suède (94,1),

7 – Luxembourg (94),

8 – Autriche (93,6),

9 – Etats-Unis (62,4),

10 – Royaume-Uni (91).

A noter que le Canada est classé 13ème avec la note de 90,2, la France arrive à la 14ème place (90,1), l’Espagne est 23e (84,8) l’Italie est 31e (72,2).

Trois pays arabes du Golfe sont bien classés: Qatar (79,1, 26e), EAU (70,6 – 33e) et Arabie Saoudite (51,2 – 55e)

En revanche, l’Afrique est très mal classée: Botswana (44e mondial et 1er en Afrique), Afrique du Sud (58,5, 47e et 2e), Maroc (38,8, 78e, 3e), Egypte (37,5, 83e, 4e), Tunisie (34,1 – 90e mond et 5e), Cote d’Ivoire (31,8 – 94e – 7e).