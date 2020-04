Six hôtels ont été aménagés par le Commissariat régional du tourisme à Médenine et la Fédération régionale des hôtels et mis à la disposition des autorités sanitaires de la région pour y loger des personnes concernées par l’isolement sanitaire obligatoire.

Ces unités hôtelières, d’une capacité totale de 521 lits, se trouvent à Zarzis (2 hôtels) et à Djerba (4 hôtels), a précisé, vendredi 3 avril, à l’agence TAP, le commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi.

Il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution du secteur touristique à l’effort régional et national pour lutter contre le covid-19.

La même source a souligné que l’exploitation de ces espaces a démarré depuis début avril avec le transfert vers l’un de ces hôtels de sept personnes contaminées par le coronavirus qui étaient placées au centre d’isolement d’Aghir (Djerba), en attendant le transfert d’autres cas.

Un deuxième hôtel a accueilli du personnel médical et paramédical soumis à l’auto-isolement alors qu’un troisième hôtel a hébergé des Tunisiens rapatriés dernièrement de Libye.

Un quatrième hôtel a abrité 154 touristes dont 104 de nationalité française qui ont préféré de se confiner à Djerba malgré la possibilité de leur rapatriement, a indiqué la même source.