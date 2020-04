La filiale tunisienne du groupe financier indépendant franco-allemand, ODDO BHF, a annoncé, jeudi 2 avril, avoir opéré un don de 150 000 dinars au Fonds 1818, afin de soutenir les pouvoirs publics tunisiens dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, la société souligne que ” ce don sera accompagné d’une mobilisation de ses collaborateurs qui ont également décidé de faire un don d’une journée de travail. L’intégralité des équipes sont aujourd’hui en télétravail, confinés à leurs domiciles dans le plus strict respect des consignes sanitaires, mais mobilisés pour une continuité d’activité “.

Cette double action marque la volonté ferme de l’entreprise et de ses salariés de manifester leur solidarité avec les autorités de santé tunisiennes dans la prise en charge des patients atteints par le virus et dans la lutte contre sa propagation.

Le Groupe Oddo BHF est implanté en Tunisie depuis 2009 et continue de s’y développer, exerçant dans deux métiers principaux : la recherche financière et le développement informatique.

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d’une histoire de plus de 170 ans. Avec 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 en France et en Tunisie, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : la banque privée, la gestion d’actifs et la banque de financement et d’investissement.