La Confédération Tunisienne des Maires a tenu toutes les autorités centrales et régionales la responsabilité de la politique d’exclusion et de marginalisation adoptée envers les municipalités et leur rôle dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

La confédération exprime le refus des maires de la dissimulation des données relatives à la situation sanitaire en lien avec la propagation du virus dans leurs communes respectives, ce qui entrave leurs actions dans ce sens.

Le président de la Confédération Adnane Bouassida a déclaré jeudi à la TAP la marginalisation des municipalités est de nature à détériorer la relation entre les différentes parties régionales au moment où la coordination et la coopération sont plus que jamais requises pour fournir un service municipal de qualité aux citoyens et réussir le processus de gouvernance locale. La même source cite, dans ce sens, la colère exprimée par les maires du gouvernorat de la Manouba dans une déclaration commune.

Cette pandémie met les municipalités, au nombre de 350 réparties sur tout le territoire, devant leur responsabilité envers le citoyen dont il a élu directement les membres, conformément au chapitre 7 de la Constitution qui fait de la décentralisation un l’instrument approprié de la concrétisation de la démocratie locale, indique la même source.

Et d’ajouter que la municipalité, au regard de sa proximité du citoyen, est un partenaire agissant, dans la lutte contre la propagation du virus, rappelant les campagnes de stérilisation et de désinfection menées dans les administrations publiques et privées, les rues et ls commerces, et ce, malgré les moyens limités et le manque de ressources humaines.

La rétention, par les gouverneurs, de l’‘information sur la situation épidémiologique dans les zones municipales expose les agents municipaux aux dangers, alerte la confédération qui rappelle que des mesures strictes doivent être appliquées en cas de décès liés au coronavirus ou encore de ramassage de déchets contaminés.

La municipalité doit impérativement être informée des personnes placées en isolement sanitaire.