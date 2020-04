Le cabinet d’audit financier et de conseil Ernest and Young et l’Accelerator Lab du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lancent, du 3 au 5 avril courant, un hackathon en ligne consacré à la lutte contre le Covid-19 en Tunisie ” Hack4Covid “.

Inspirée d’initiatives antérieures dans d’autres pays du monde, ce hackathon réunira plusieurs jeunes équipes qui travailleront à distance pendant 48h, afin de présenter des solutions numériques innovantes qui permettront de répondre notamment aux problèmes sociétaux liés à la crise du coronavirus (COVID-19).

Les équipes auront ainsi pour mission de développer des alternatives d’apprentissages aux élèves, aux enseignants et à l’ensemble des systèmes scolaires et de proposer des applications de télémédecine.

Il s’agira, notamment, de présenter des solutions visant à définir les besoins des hôpitaux et autres prestataires de soins en équipements médicaux, à résoudre l’ensemble des problèmes auxquels les entreprises sont confrontées durant cette période de quarantaine et à rendre accessible le télétravail.

Ce hachathon est destiné aux développeurs, aux entreprises et startups innovantes, aux acteurs technologiques et aux créatifs.

Pour ceux qui souhaitent candidater à ce hackathon, ils sont appelés à s’inscrire sur ce lien : https://hack4covid-19.tn/