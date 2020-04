L’Association Tunisienne des Stagiaires internes et des Etudiants en Médecine, Associa-Med, annonce dans un communiqué rendu public la mobilisation de ses équipes pour appuyer les efforts de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes au sein du SAMU et du numéro vert et prêter main forte en tant que jeunes médecins soucieux de la santé publique et militant pour éradiquer le Coronavirus.

Un tunisien sur 5 peut être atteint de diabète, ce qui représente une personne sur cinq pouvant se trouver dans une situation critique si elle est atteinte de coronavirus, selon l’Associa-Med.

Les personnes atteintes de diabète pourraient être plus vulnérables aux conséquences aiguës de l’épidémie de COVID-19, déclarée une pandémie. Il serait plus difficile à traiter en raison des fluctuations des taux de glycémie, et, éventuellement, de complications liées au diabète, explique la même source.

Les équipes mobilisées se penchent en effet sur la sensibilisation du grand public concernant les règles d’hygiène de base pour prévenir la contamination, répondre aux questions concernant le coronavirus sur le numéro vert, assurer un suivi des personnes en confinement en plus de la sensibilisation de maximum de personnes sur l’importance du confinement et la protection des personnes âgées dont celles atteintes de maladies chroniques tel que le diabète.

L’Association s’appuie sur les recommandations internationales de la fédération internationale du diabète et met l’accent sur les principales règles à suivre pour les personnes vivantes avec le diabète. Elle recommande certaines règles d’hygiène pour les personnes diabétiques afin d’assurer une meilleure prévention contre le Coronavirus, sachant que le nombre de personnes contaminées s’élève à 394 cas, selon un dernier bilan.

Parmi ces règles de préventions essentielles pour les personnes vivantes avec le diabète, figurent notamment un contrôle particulier du taux du glycémie, la vérification de la disposition en quantité suffisante de médicaments dont le patient a besoin, prise de précautions nécessaires en cas de chute soudaine du taux du glycémie.

Pour plus d’information sur le Covid-19 et le diabète, L’Associa-Med recommande le site suivant : https://diabetesvoice.org/fr/nouvelles-en-bref/le-covid-19-et-le-diabete/

Associa-Med est l’Association Tunisienne des Stagiaires internes et des Etudiants en Médecine. Elle est membre de l’IFMSA (La Fédération Internationale des Associations des Etudiants en Médecine), et se compose de 4 bureaux qui la représentent dans chacune des facultés de médecine du pays (Tunis, Sousse, Monastir et Sfax).